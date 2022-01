Cvirus.- Consell i universitats acorden la tornada presencial aplicant totes les mesures de seguretat

Les responsables d'Universitats i Sanitat s'han reunit amb els rectors per a analitzar l'evolució de la situació epidemiològica per COVID-19 a la Comunitat Valenciana.

Al respecte, han conclòs que, en funció de les experiències prèvies en la contenció de propagació de la COVID-19 en l'àmbit universitari, i d'acord amb l'evolució de la vacunació en general a la Comunitat Valenciana i, específicament, dels grups d'edat corresponents a l'estudiantat universitari, s'ha de reiniciar el curs acadèmic en modalitat presencial, en línia amb les decisions adoptades per a la resta d'etapes del sistema educatiu.

Les universitats continuaran aplicant les mesures de seguretat, de prevenció dels contagis i de seguiment de l'evolució de la pandèmia en la seua comunitat universitària, en coordinació amb les autoritats competents en Salut Pública.

A més, es mantindrà la coordinació entre les universitats de la Comunitat Valenciana i la Conselleria d'Universitats per a adoptar les decisions que, a cada moment, es consideren "més adequades per a oferir una docència de qualitat des de la màxima seguretat per a les persones, atenent en tot moment a la situació sanitària i avaluant les mesures adoptades en funció d'aquesta".