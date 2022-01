El PP exige a Oltra que compense a las 33 entidades de personas con discapacidad que han pedido créditos para funcionar

Elena Bastidas ha destacado que estas entidades "han tenido que recurrir a créditos para poder funcionar". "Los retrasos e impagos a las entidades afectadas ponen en riesgo la atención a más de 200.000 personas necesitadas", ha agregado.

La responsable 'popular', que ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar de la ejecución de políticas sociales por parte del Ejecutivo autonómico, ha afirmado que ante la "dejación" de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, "son las propias entidades las que, a través de préstamos, financian el departamento de Oltra".

"Desde 2018 y hasta la fecha la falta de atención del Consell a las entidades es constante y las ha obligado a recurrir para financiar sus gastos corrientes y sus programas al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para solicitar créditos" con el fin de "poder atender a los discapacitados de la Comunitat Valenciana", ha expuesto la portavoz adjunta del PP. "Eso ha supuesto unos gastos que exigimos a Oltra que se compensen", ha dicho.

Bastidas ha manifestado que "la falta de gestión y de trabajo" en el Consell "pasa factura a quien realiza una labor extraordinaria en la sociedad". "La descapitalización del sector ha supuesto que estos 33 colectivos desembolsen aproximadamente 900.000 euros desde 2018 hasta el momento presente. Eso significa que se está poniendo en riesgo la atención a personas con discapacidad", ha insistido.

Asimismo, ha subrayado que el PP "ha pedido reiteradamente la creación de un fondo extraordinario para ayudar a estas entidades", al tiempo que ha censurado "la incapacidad para la gestión" de Mónica Oltra.

"No hay derecho a que peligre el cuidado de las personas con discapacidad porque Oltra no haga bien su trabajo. El área de políticas sociales es compleja y delicada y necesita a alguien al frente que tenga plena entrega, no a una persona más preocupada por lo que puedan decir de ella y por su futuro político".

Elena Bastidas ha considerado "urgente" que se compense con la citada cantidad a las entidades que trabajan con las personas con discapacidad. "Es de justicia y no puede ser un castigo para la gente que trabaja con la discapacidad. Desgraciadamente, Oltra no está ni donde ni cuando se la necesita", ha criticado.

"Hay miles de valencianos que sufren su falta de gestión, sobre todo, los más vulnerables", ha agregado la representante del PP, que ha valorado la "importantísima tarea" que desarrollan las entidades de las que habla.

La portavoz adjunta ha avanzado que su grupo parlamentario presentará una iniciativa "para que esas 33 entidades que trabajan con la discapacidad puedan ser compensadas con esos 900.000 euros", correspondientes "los costes que suponen los intereses y gastos de funcionamiento de la solicitud del préstamo".

Bastidas ha detallado que esa evaluación parte del estudio realizado por "las entidades que conforman el movimiento Cermi CV", al tiempo que ha indicado que "el 43 por ciento de todas las operaciones desarrolladas por el IVF han tenido que ver con entidades relacionadas con centros de menores y con entidades que trabajan con la discapacidad".

"Es un dato bastante alarmante que el 43 por ciento de las operaciones del IVF, un banco que se supone que tiene que estar para otros menesteres, se destine a aliviar la falta de gestión de Oltra", ha señalado.

La vicesecretaria de Política Social del PPCV ha aseverado que escuchar a la vicepresidenta del Consell y titular de Políticas Inclusivas "recomendar sensibilidad al PP es como oír a la madrastra de Blancanieves hablar del Día de la Madre". "No deja de ser chocante que sea ella la que hable de sensibilidad", ha apuntado.

MENORES TUTELADOS

Tras ello, ha afirmado que le produce "verdadero escándalo que la única defensa que tenga Compromís, y en particular Iniciativa, sea a Oltra y no a los 175 menores que han sido abusados en régimen de acogimiento residencial o familiar".

Bastida ha instado a la "reflexión" y ha pedido que "se evalúen los protocolos" para ver "qué está fallando" e ir "en beneficio de los menores tutelados englobados en el sistema de protección de menores de la Comunitat Valenciana". "Debe preocupar que se produzcan esos abusos independientemente del lugar" en el que se registren, "dentro o fuera del centro", ha apostillado.

La portavoz adjunta del PP, que ha calificado de alarmante el número de menores que está sufriendo abusos dentro o fuera del centro" en el que residen, ha resaltado la "obligación" política de "controlar y denunciar estas situaciones". Ha recordado que su grupo volverá a pedir que Les Corts abran una comisión de investigación sobre la gestión de menores tutelados por la Generalitat.