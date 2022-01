Atur.- Puig destaca la "resiliència" de l'ocupació a la Comunitat que bat rècord en afiliacions a la Seguretat Social

Puig ha realitzat aquestes declaracions després de visitar l'Ajuntament de Paiporta i el Centre Municipal de Formació Ocupacional de la localitat, en ser preguntat per les dades de l'atur conegudes aquest dimarts.

Sobre aquest tema, el cap del Consell ha valorat que "hui és un molt bon dia per al món del treball de la Comunitat Valenciana, hui assistim a una dada que significa que, per primera vegada en la història de la Comunitat Valenciana, 2,020.000 milions persones estan treballant".

Puig ha ressaltat que aquestes xifres són "una gran notícia" per als valencians i valencianes, "sense obviar en absolut les dificultats que té el mercat de treball, els salaris, la precarietat i tot allò que tenim encara que superar", ha puntualitzat.

En tot cas, "enmig d'una pandèmia d'aquesta dimensió, amb tot l'efecte que ha tingut sobre l'economia, que la societat valenciana siga capaç de tindre aquesta resiliència en tot el que té a veure amb l'ocupació crec que és una gran notícia", ha reiterat.

Puig ha volgut reconéixer el treball que s'està fent tant des dels servicis de Labora, com per part dels agents socials, empresaris, sindicats, i amb la col·laboració dels ajuntaments "que s'impliquen en aquesta causa comuna de l'ocupació" per a subratllar que "la societat valenciana està mirant al futur amb esperança".