Alejandro Nieto y su pareja, Tania Medina, están siendo dos de los grandes protagonistas de la cuarta edición de La isla de las tentaciones, actualmente en la parrilla de Telecinco. Sus idas y venidas y la desconfianza del joven andaluz han hecho que los espectadores fijen sus ojos en la pareja, a la espera de la decisión final que tomará.

Sin embargo, sus caras no son nuevas en televisión. No al menos la del modelo, que ya concursó hace un lustro en otro de los realities de la cadena, GH VIP.

Allí se dio a conocer al gran público y, tras su salida, fue sonado un encontronazo que tuvo con Sálvame, que había hablado de su vida privada mientras él estaba dentro de la casa, algo que no gustó al Míster.

Ahora la web de Telecinco ha rescatado ese fuerte choque entre el joven y uno de los reporteros del programa de corazón, que se había desplazado hasta el pueblo de él, El Puerto de Santa María, Cádiz, para hacer un directo.

Allí se habló de Miriam, su ahora expareja y madre de su hijo, y Alejandro explotó contra el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez. "No permito que lo hagáis, porque el que ha entrado en el programa soy yo y del único que tenéis que hablar es de mí. Dile a Jorge Javier que yo no hablo de su vida privada y él es un presentador de televisión", dijo, visiblemente tenso.

"Dile a Jorge Javier que yo no hablo de su vida privada y él es un presentador de televisión"

Instantes después, y con medio pueblo revolucionado por la presencia de las cámaras, Nieto pidió disculpas. "Jorge, no te conozco y no te he hablado de mala manera. He saltado porque he estado 80 días en una casa y con una presión continua", dijo mucho más calmado. "Vamos a hablar del paso mío por GH VIP, que es lo único que quiero y espero", argumentó.

"¿Firmamos la pipa de la paz?", le preguntó entonces Jorge Javier. "Cuando me conozcas, seguramente habrá paz siempre", respondió el ahora concursante de La isla de las tentaciones.