Cvirus.- Generalitat demana a Sanitat una actualització del protocol de gestió de casos a les aules abans del dilluns

No obstant açò, els tres consellers han sol·licitat al Ministeri de Sanitat en la trobada, celebrat per videoconferència, la necessitat de comptar abans que es reprenga l'activitat lectiva dilluns que ve amb una "actualització" del protocol de gestió de casos covid-19 a les aules "adaptada a la situació actual de la pandèmia", segons han informat des d'aquests departaments.

Ana Barceló ha assenyalat que la setmana vinent es reprendrà la vacunació de la població escolar entre 5 i 8 anys així com els escolars entre 9 i 11 anys que no es van poder vacunar abans de Nadal. Segons ha subratllat la consellera, el percentatge de vacunació d'aquesta població a la Comunitat Valenciana és "superior a la mitjana estatal" i ha recordat que, durant aquesta setmana, s'està immunitzant amb la dosi de reforç al personal educatiu que va rebre la doble pauta d'AstraZeneca.

Per la seua banda, Marzà ha destacat que la presencialitat "és necessària, no només des del punt de vista pedagògic sinó també de la salut pública, ja que els centres educatius són espais segurs per a l'alumnat gràcies als protocols de prevenció i les campanyes de vacunació".

Els tres consellers han agraït tant al professorat com a la resta del personal dels centres educatius i universitaris, com a les famílies, a l'alumnat i al personal sanitari "el gran treball que estan exercint perquè les aules siguen espais segurs gràcies al compliment dels protocols".