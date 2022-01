Marta Sango reviu en el Benidorm Fest la "part bona i la part roïna" d'una competició després del seu pas per OT

I és que segons explica en una entrevista amb Europa Press, ha sigut tot "molt intens" i "molt ràpid" en unes "dates complicades" per a aquesta cantant i actriu que actualment interpreta a Susana Romero en el musical de 'La Llamada' a Madrid, al mateix temps que prepara els seus exàmens finals de cant.

Sango va passar per Operación Triunfo en 2018 i va tindre una cançó en la preselecció per a Eurovisió que RTVE va organitzar eixe any entre els participants del concurs. Ja siga per la "nostàlgia" que evoca el seu tema o la necessitat de "treballar tot el temps", l'artista torna a enfrontar-se a una competició musical televisiva.

La cantant ha explicat que ja no recordava l'exposició que suposava aquest tipus de programes: "Quan van eixir les cançons, va ser un colp de realitat". De fet, l'artista ha reflexionat sobre les crítiques en xarxes socials: "Hi ha conductes molt tòxiques i moltes persones que es pugen al ramat per buscar l'aprovació del del costat".

La situació, en aquest cas, és diferent a Operación Triunfo, on van estar tres mesos tancats sense contacte amb el món exterior. "Quan vam eixir encara vam estar bastant exposats", recorda, mentre que ara s'enfronta a crítiques a primera escolta d'un tema en el qual ha treballat durant mesos. "En Twitter hi ha molta gent que no té ni idea del que suposa el treball i el destrossa en 10 segons".

LA "NOSTÀLGIA" ENFRONT D'ALLÒ TÒXIC

La toxicitat ha sigut un dels temes de l'entrevista, també per la qual impregna al tipus d'amor al que li canta en "Sigues en mi mente": "Eixa frustració de no poder oblidar" a una persona que, malgrat haver-hi seguit camins diferents, continua present.

"No sóc d'enfadar-me amb algú" ni de "cantar sobre sensacions", admet Sango, però sí comenta que una de les preguntes més habituals respecte a la seua cançó és si està dirigida a algú en particular.

I és que el record i la "nostàlgia" són la base de "Sigues en mi mente", i així serà la posada en escena: un "matrimoni" entre la cançó i la idea del Benidorm Fest que es traduirà en una "festa de colors" amb coreografia, ball i interpretació.

Un altre dels punts als quals l'artista dona més importància és a l'estètica de la cançó, inspirada en ABBA i la música de finals dels 70 i principis dels 80. De fet, ha remarcat la "coherència" amb el "imaginari" que manté com a cantant i la continuïtat en aquest sentit amb els seus dos singles anteriors "Por ti" i "Qué más quieres de mí".