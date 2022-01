Laura Matamoros relata dolorida una de las secuelas que le ha provocado el parto: "Es insoportable, quiero llorar"

Parecía que nada ni nadie le podía quitar la sonrisa de encima en estos días a Laura Matamoros. Pero lo cierto es que un contratiempo de salud relacionado con el parto está llevando por el camino de la amargura a la influencer.

Matamoros, que acaba de ser madre por segunda vez, ha relatado de qué se trata. Eso sí, aunque muy afectada, lo ha contado con mucho humor.

"Os voy a contar mi situación actual, que, la verdad, a algunos les puede hacer mucha gracia, pero a mí no. He pasado una noche horrorosa, y es que me ha subido la leche. Total, aparte de eso, tengo un ganglio enorme en la axila que me duele una barbaridad no sabéis cómo tengo el pecho", relata la joven, que graba tumbada el vídeo.

"Ya he ido al médico a que me tratasen y os vais a reír. Estoy como débil", prosigue. "Me han recomendado ponerme frío. Me estoy poniendo bolsas de guisantes tal cual en el pecho para que me calme un poco y hojas de col, así voy a estar unos días. Aunque os parezca alucinante, me lo han recomendado los médicos. Hoy por lo menos, voy a estar tumbada. No os podéis imaginar el dolor. ¡Qué barbaridad!", cuenta la hija de Kiko Matamoros.

En otra story, vuelve a incidir en su malestar. "Es insoportable, os juro que quiero llorar. El olor a col... Me muero. ¡Qué despojo humano estoy hecha!", dice, no obstante, sin perder el humor la influencer.