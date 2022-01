Filtran el primer trío en 'La isla de las tentaciones': Sabela, Álvaro y Rosana

Telecinco emitió este lunes 3 de diciembre El debate de las tentaciones. Además de mostrar parte del desenlace de la hoguera de confrontación entre Darío Sellés y Sandra Férriz, el plato fuerte de la tertulia lo protagonizó un avance de algo histórico en el formato. O mejor dicho, las reacciones ante ese acontecimiento.

El debate suele recibir bastantes críticas por avanzar pocos contenidos sobre los capítulos y por sus largas y abundantes pausas publicitarias. Pero si hubo un cebo que destacó ante el resto de avances fue el del primer trío en la historia de la versión española de La isla de las tentaciones.

El formato dejó ver a la audiencia una parte muy breve del mismo, mientras que a lo largo de la noche les mostró vídeos más extensos tanto a los colaboradores del formato como a los defensores de los participantes. "¡Alguna ventaja tendrán que tener los colaboradores!", bromeó Sandra Barneda, presentadora del programa.

La mayoría de ellos reaccionaron con sorpresa y entusiasmo e incluso hubo algún grito por parte de Tom Brusse y Marta Peñate. Sus comentarios, que aludían a "romper tabúes" y a algo que "tarde o temprano" tendría que pasar, llevaron a algunos usuarios a pensar que se trataba de un paso más allá entre Zoe y Tania, pero no fue así.

Al final del programa, Sandra Barneda dejó claro que no eran ellas las protagonistas, pues el encuentro tendría lugar en Villa Playa, donde conviven los novios y las tentadoras. Además, avanzó que uno de los implicados era familiar de la defensora de Ga·la o de la de Nico, por lo que no quedó lugar a dudas: era el futbolista quien formaba parte de la inaudita escena sexual.

Álvaro, Sabela y Rosana protagonizan el primer trío de 'La isla de las tentaciones'

Lo que sí se pudo ver en la gala fue un acercamiento entre las tentadoras Sabela y Rosana, pero también una cómica escena en la que esta última interrumpía a Miriam y a Nico en la cama, por lo que no se supo quiénes eran exactamente los protagonistas del encuentro sexual.

Pero poco duró la incógnita, pues en redes sociales se filtró parte del momento, que ilustró a Sabela, Rosana y Álvaro teniendo relaciones sexuales. "Rosana, tú has venido a jugar, ¿no? Yo me apunto a todo" le dijo Álvaro a la joven ante Sabela, su tentadora favorita, que no pudo contener una carcajada.

La duda que queda es el motivo por el que la presentadora del debate dijo en el programa que Nico estaba implicado en el trío, por lo que podría sumarse más adelante al apasionado momento. "Ha sido algo innovador para mí, nunca había hecho un trío", comentó Álvaro en el total.