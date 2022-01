Darío Sellés decide abandonar 'La isla de las tentaciones' solo y rompe su relación con Sandra Férriz

Este lunes 3 de diciembre, Telecinco emitió una nueva entrega de El debate de las tentaciones. El programa albergó un avance del final de la hoguera de confrontación entre Darío Sellés y Sandra Férriz. En él, se pudo ver cómo Sellés decidía abandonar el programa en solitario.

Esto deja en el aire la decisión de Sandra Férriz, que se podrá ver este martes en un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones. El hecho de que la joven no aparezca en los vídeos de la hoguera que se podrá ver en la nueva entrega, cuando las novias conocerán a las tentadoras favoritas de sus chicos, hizo que una parte de la audiencia diera por hecho que Férriz también decidió marcharse de República Dominicana, pero Sandra Barneda advirtió de que el final no era tan fácil de adivinar.

"Lo mejor para los dos sería que yo abandonara solo", dijo Darío, abatido, antes de abrazar a su ya exnovia y marcharse de la hoguera de confrontación. Muy afectada y sin parar de llorar se quedó Sandra, que tendrá que decir si prefiere marcharse sola, con Rubo o quedarse en Villa Paraíso continuando su experiencia.

En la conversación previa y pese a no sentirse arrepentida por sus infidelidades, la joven se rompió en cuanto vio a Darío, y ambos dieron lugar a unas emotivas imágenes mientras se abrazaban, lloraban y se decían lo mucho que habían sufrido. Tanto es así que Darío reconoció estar "descolocado", pues esperaba que su novia acudiese con una actitud más altiva.

Sin embargo, la emoción no cambió el discurso de Férriz y, aunque se le hiciera duro ver a su pareja pasarlo mal, le dijo que se había dado cuenta de que no eran las personas adecuadas el uno para el otro y que, pese a que trataban de impostarlo, ya no eran felices juntos.

También le dio las gracias a Sellés por destapar la infidelidad que cometió ella una semana antes de que comenzara el reality, pues tras ello había pasado a sentirse liberada y a dejarse llevar al 100%, algo que, en sus palabras, desembocó en que besara a Rubo.