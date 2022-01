Joe, en 'First Dates': "Llevo en la cara un órgano artificial interno para sentir la ecolocalización"

Todos los días acuden a First dates comensales muy peculiares que destacan por su aspecto, personalidad u otros rasgos, pero Joe acumuló todos ellos para dejar atónitos a los espectadores del programa de Cuatro.

El barcelonés sorprendió a Carlos Sobera con los adornos de su cara: "Eso que tienes ahí, nunca lo había visto...". Joe le contestó que se trataba de "unos implantes transderma, por debajo tiene una placa mucho más grande de lo que se ve".

"¿Cómo que una placa?", exclamó el presentador. El comensal le explicó señalándose la cara que "cree un órgano artificial para poder sentir la ecolocalización y aquí es donde he aplicado el motor".

"Percibes un poquito más de la cuenta. En vez de usar el 10% del cerebro como solemos utilizar, el órgano amplía esa percepción", añadió el artista, que acudió al restaurante para cenar con un chico y enamorarse.

Joe y Carlos Sobera, en ‘First Dates’. MEDIASET

Su cita fue Kilian, una persona no binaria de 25 años que no se identificaba con los pronombres masculinos. "En mi cabeza los relaciono con el hombre, que para mí ha sido una figura opresora que me ha hecho sentirme 'incómode'", afirmó.

Durante la cena, Joe le explicó la función de los adornos de su cara o sus vivencias en Berlín, mientras que el madrileño se sintió un poco descolocado cuando su cita se quedaba algunos momentos mirando a un punto fijo: "No lo entiendo, pero lo respeto", admitió.

Kilian baila en ‘First Dates’. MEDIASET

Kilian quiso impresionar a Joe con un "baile conceptual" que no dejó a nadie indiferente, algo que gustó bastante al barcelonés, que señaló cuando acabó la actuación que "la gente no sabía dónde mirar y eso me ha gustado".

Al final, el madrileño afirmó que "afectivamente no me surge tener una segunda cita con Joe, pero sí que tenemos muchas cosas en común y molaría seguir en contacto". El barcelonés, por su parte, comentó que "como amigos compartimos intereses y podríamos pasarnos horas hablando".