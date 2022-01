La madre de Rosario, abatida al recordar la hoguera con Álvaro en 'La isla de las tentaciones': "No di una imagen real"

Telecinco emitió este lunes 3 de diciembre El debate de las tentaciones. Como es habitual, la tertulia contó con Charo, la madre de Rosario. La defensora llegó con un ánimo muy distinto al de la última entrega del programa, pues había recibido muchas críticas por parte de la audiencia que hicieron que se viniera abajo.

Según contó, su actitud durante su encuentro con Álvaro Boix en República Dominicana fue muy mal recibida en redes sociales, donde fueron muy duros con ella. Charo salió de España por primera vez para acudir al reality al defender a su hija. Y lo hizo con tal fiereza que descolocó al propio Álvaro, su yerno.

"Algo habrás hecho para que te sea infiel" y "le has hecho mucho daño a mi hija" fueron algunas de las palabras de la defensora, quien además celebró las infidelidades que había cometido en el formato su hija. "Es joven, ojalá lo haya disfrutado", dijo.

Ese doble rasero entre su manera de reaccionar a las infidelidades de cada uno de los miembros de la pareja, sumado a su altivez, provocó un aluvión de comentarios negativos que llevaron a Charo a reflexionar y a recular: "Estoy de bajón, me preocupa haber dado una imagen diferente a cómo soy en realidad y me arrepiento de las formas; cuando digo ‘que disfrute’ es porque la veo feliz y hacía mucho que no la veía así", confesó, entre lágrimas.

Charo contó también que se había visto sobrepasada por la situación, pues se perdió durante una hora y media en el aeropuerto, un tiempo durante el que pasó mucho miedo; y apenas estuvo un día y medio en República Dominicana. "La tuvimos prácticamente secuestrada en una habitación", añadió la presentadora, Sandra Barneda.