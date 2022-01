Cristina Pedroche aparece en 'Zapeando' y revela si se rapó de verdad: "Josie me dijo que no se podía cuadrar el pelo"

Antena 3 y, especialmente, Cristina Pedroche, hicieron historia el pasado 31 de diciembre al destronar a La 1 de RTVE como líder de las Campanadas. Y es que los vestidos que la presentadora luce cada año generan una gran expectación, y este año aún más, si cabe, ya que se rumoreaba que iba a llevar la cabeza rapada.

Y así fue, al menos a simple vista, pues la mujer de Dabiz Muñoz llevaba un casco metálico que, al quitárselo, descubrió que no tenía ni un solo pelo en la cabeza. Sin embargo, la mayoría apuntaban que se trataba de una calota de plástico, elemento muy utilizado en maquillaje y caracterización para recoger el pelo.

Chicote no se pronunció sobre este detalle este lunes en Espejo público, pues durante las últimas semanas ella ha estado usando pelucas en sus redes sociales y sobrevolaba el misterio de, si era una calva falsa, cuál sería su peinado actual.

Pero este lunes, Cristina Pedroche ha aparecido en Zapeando con su pelo recogido en un moño, confirmando que, efectivamente, se trataba de una calota. Además, ha revelado cuál fue el origen de esta decisión de estilo.

"Cuando me enseñó el diseño, Josie me dijo que odiaba el pelo, que ahí no había manera de cuadrarlo. Entonces me dijo que me lo tenía que cortar, que iba con el casco y me tenía que rapar la parte de abajo", ha revelado la colaboradora. "Y las orejas, los nacimientos", ha añadido el diseñador, que también estaba presente en el programa.

"Entonces dijimos: 'Vamos a hacer una prueba con caracterización, vamos a ver si somos capaces de esconder todo el pelo y que se quede de verdad de forma natural'", ha continuado Pedroche. "Y es lo que hicimos. Cuando lo vio, le convenció. Porque aparte, si yo me rapo ahora mismo, seguramente mi cabeza no esté tan lisa ni del mismo color".

"Es algo que es lícito usar en moda, en la vida y en todo", ha defendido Josie sobre la calva falsa. "Es un vestido, es un look, pero es diversión, es televisión y al final ha sido un exitazo".