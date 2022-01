Cs exigeix a Marlaska que aclarisca la situació dels funcionaris de presons de Villena suspesos d'ocupació

A mitjan novembre, la Guàrdia Civil va arrestar aquesta treballadora després de denunciar dos mesos abans que diversos encaputxats li havien colpejat a l'eixida de la seua casa i amenaçat amb que tinguera la "boca tancada". Aquesta suposada agressió d'encaputxats es va relacionar amb la supervisió de la sotsdirectora en una investigació anterior entorn de la reducció que van practicar tres funcionaris, usant les defenses de goma, a un pres amb problemes de salut mental en la presó de Villena.

Els fets van donar motiu a una investigació judicial per les amenaces que suposadament va rebre aquesta alt càrrec de la presó alacantina en el seu telèfon mòbil -que va assegurar que li l'havien robat- arran de la revisió de les càmeres de seguretat per un incident en una reducció a un pres el 16 d'agost, amb la implicació de tres funcionaris de presons. La denúncia va ser seguida d'una concentració en suport a la sotsdirectora en la qual va participar el secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, mentre Marlaska també va mostrar el seu suport i la va definir com "una verdadera funcionaria".

Ara, Cs vol que el ministre aclarisca quant temps se'n va a mantindre l'expedient obert "injustament" als funcionaris del centre penitenciari de Villena que van ser suspesos novembre, així com que informe de quines són les raons per les quals "encara no se'ls ha reincorporat al seu lloc de treball".

"Que es pose punt i final a una situació rocambolesca en la qual, des del Ministeri, es va donar per vàlida una acusació d'agressió que ha sigut desmentida després d'una investigació duta a terme per la Guàrdia Civil", reclama en un comunicat la senadora María Ponce, qui denuncia que els funcionaris van passar de ser "felicitats per la seua actuació a acusats públicament de maltractar a un intern".

Aquest cas demostra, al seu juí, el grau de "rigurositat" en el Ministeri d'Interior, que "en no desdir-se, perpetua la suspensió d'ocupació de diverses persones sense donar més explicacions".