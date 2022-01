Cvirus.- La Comunitat registra 22.832 nous des del divendres i els hospitals superen els 1.100 ingressats

Així, es dupliquen els casos notificats respecte a la passada setmana -quan es van registrar 10.889 positius- després d'aconseguir-se divendres els 11.822 contagis en 24 hores, la xifra més alta de la tota la pandèmia.

Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 662.937 persones. Els nous casos per províncies són 2.163 a Castelló (73.282 en total); 8.390 a Alacant (239.077) i 12.279 a València (350.577) i la xifra de casos no assignats es manté en un.

Les nou defuncions per coronavirus des de l'última actualització de decessos del passat dijous corresponen a sis dones d'entre 80 i 91 anys, i tres homes d'entre 57 i 65 anys. Així, el total de morts des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 8.126: 916 a la província de Castelló, 3.124 a la d'Alacant i 4.086 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.127 persones ingressades, 160 més que l'última actualització del dijous, però 178 UCI ocupades, huit llits menys: 169 a la província de Castelló, 25 en UCI; 342 en la província d'Alacant, 67 d'elles en UCI; i 616 a la província de València, 86 en UCI.

D'altra banda, s'han registrat 12.968 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 585.322 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 65.331 a Castelló, 212.105 a Alacant i 307.830 a València i el total d'altes no assignades es manté en 56. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 80.930 casos actius, la qual cosa suposa un 12% del total de positius.