Controlat l'incendi forestal que afecta a una pinada a Bunyol

Fins al lloc s'havien mobilitzat tres unitats de bombers forestals de la Generalitat, una bomba urbana pesada del Consorci Provincial de Bombers de València, un avió de càrrega en terra, un agent mediambiental i un capatàs de coordinació, segons ha informat Emergències mitjançant el seu perfil en la xarxa social Twitter.

La proximitat de l'incendi forestal a edificis ha obligat a declarar la situació 1 del Pla Especial d'Incendis Forestals i l'Índex de Gravetat Potencial 1. No obstant açò, des del Consorci han apuntat que l'evolució del foc és "positiva".

De fet, l'incendi ha sigut donat per controlat poc abans de les 16.30 hores, moment en què s'han retirat l'unitat aèria i brigada helitransportada, dos dotacions del Consorci, un encarregat de zona i l'agent mediambiental que havien sigut mobilitzats.

El nivell 1 del PEIF es decreta quan una situació d'emergència provocada per un o diversos incendis forestals pot afectar greument a béns forestals o afectar lleument a la població i béns de naturalesa no forestal, i per a la seua extinció pot ser necessari incorporar mitjans extraordinaris.