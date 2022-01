Quasi 200 gats i gossos troben llar a Paterna gràcies al refugi d'animals

Entre gener i desembre es van adoptar un total de 148 gats i 48 gossos a través de la pàgina web del refugi, d'exclusiva gestió municipal, mentre altres cinc animals estan amb famílies d'acollida.

A més de les adopcions, amb el suport i la difusió en xarxes socials, s'ha aconseguit retornar als seus propietaris a 105 animals que s'havien perdut.

Actualment, 20 gossos i 18 gats estan a l'espera d'adopció, una pràctica que el consistori promou enfront de la compra de mascotes. De fet, aquest ajuntament va ser la primera administració pública a adherir-se, a l'abril de 2021, a la iniciativa nacional 'El meu nou millor amic'.

Com a regidora de Benestar Animal, Merche Navarro celebra l'acolliment de les campanyes des que la gestió de les adopcions passara a ser completament municipal al desembre de 2020. "La nova ordenança de Benestar Animal i les polítiques orientades a millorar la convivència entre mascotes i ciutadania ens han situat com a referent nacional en aquesta matèria, participant com a ponents en el IV Congrés de Benestar Animal d'Espanya", ressalta en un comunicat.

En la web '