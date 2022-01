Els jutjats declaren prescrites dos sancions imposades a feministes que van participar en piquets el 8M de 2018

Arran de les mobilitzacions del 8M de 2018 i 2019, representants del moviment feminista van rebre la notificació de 20 sancions per part de la Policia Nacional, en aplicació de la coneguda com a Llei Mordassa: onze per actes de 2018, huit pel 2019 i una més per accions del 25N d'aquest últim anys. En 2020 es van celebrar tres juís dels quals només el primer va tindre una resolució favorable a les activistes, amb una sentència que reconeixia la "parcialitat" de l'atestat policial, segons ha informat l'Assemblea en un comunicat.

En un quart juí, celebrat el passat 17 de novembre, també es va condemnar a pagar la multa mentre que les sentències de les dos últimes vistes consideren les sancions (de 601 euros) prescrites. L'advocada de la defensa, Maria Josep Martínez, d'Alerta Solidària, ja ho va augurar en eixir dels jutjats el passat dia 20: "Han transcorregut més de dos anys des que va finalitzar el termini que tenia l'administració per a resoldre el recurs d'alçada i el moment en què es va dictar", va explicar. Per a 2022 ha assenyalat altres tres vistes més.

En aquesta ocasió, les dos sentències es basen en la prescripció de la sanció, però des de la defensa s'insisteix que tampoc hi havia elements probatoris suficients que evidenciaren "l'alteració de la seguretat ciutadana que s'acusava a les encausades", segons Martínez.

L'advocada estudia la possibilitat de presentar un recurs contra la condemna rebuda en el quart juí perquè considera que "vulnera el dret en la presumpció d'innocència i fa una aplicació de la infracció excessivament automàtica". De moment, les feministes han hagut d'abonar a prop 7.000 euros dels 11.000 que suposa el total de les sancions.