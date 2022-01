Setanta municipis en risc de despoblació es formen en digitalització

Gràcies a aquesta formació, els participants han après a gestionar millor els seus negocis, a utilitzar les xarxes socials per a poder comunicar-se amb els seus familiars o a estar informats gràcies a la tecnologia.

Aquests tallers han comptat amb una participació superior a mil persones, principalment majors de 60 anys i la majoria dones. La franja entre els 60 i 69 anys cobreix el 40% dels participants, seguida per la de 70 a 79 amb el 30%.

Tant el contingut com els docents s'han adaptat a les circumstàncies de cada grup i a les seues necessitats per a intentar facilitar ferramentes que els facen més senzill el dia a dia i l'aplicació de la tecnologia en les xicotetes accions quotidianes.

Les accions formatives s'han plantejat en modalitat presencial i online. En la modalitat online s'han impartit les especialitats de comunicació electrònica amb l'administració, xarxes socials i negoci. En la presencial, a més d'aquestes tres especialitats, s'ha impartit la d'alfabetització digital.

Amb l'objectiu de promoure la inclusió digital com a factor d'inclusió social, s'ha perseguit aprofitar l'ús de les TIC per a ajudar a millorar la qualitat de vida en municipis de la Comunitat afectats per la despoblació, afavorint l'accés digital de persones residents i col·lectius vulnerables. Els tallers s'han centrat en el desenvolupament d'una societat digital inclusiva basada en la igualtat d'oportunitats, especialitzada i adaptada a les necessitats de cada persona.

Aquestes actuacions s'han executat gràcies al conveni entre la Conselleria d'Innovació, a través de la direcció general de Lluita contra la Bretxa Digital, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), per a impartir formació en competències digitals durant 2021, amb la col·laboració de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant).