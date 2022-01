Compromís acusa el PP de manipular dades d'abusos de menors tutelats: "El 90% es van donar fora de centres d'acollida"

Així ha replicat, en un comunicat, a les declaracions de la 'popular' afirmant que hi ha 175 menors del sistema de protecció de la Generalitat que han patit abusos entre juny de 2020 i juny de 2021. "El que ha obviat Catalá per a manipular les dades és que, del total dels casos, el 90% es van donar fora d'un centre d'acollida de la Generalitat. És més, el gruix es dona en els entorns de la víctima, com va advertir Save The Children recentment", ha recalcat.

Per al diputat, Catalá ha passat de "donar-li l'esquena a eixes dades, ja que ni tan sols s'arreplegaven quan ella formava part del govern del PP", a "voler aprofitar-se d'unes xifres que ella trastoca segons li convé", una cosa que al seu juí diu molt poc de la "qualitat humana i política" d'una parlamentària que té la condició de síndica del seu grup.

A més, ha advertit que "un altre fet molt greu per part de Catalá, en dir que el 72% dels casos van ser en acollida residencial, és acusar directament els professionals dels centres d'acolliment de xiquets quan la informació que té el seu abast, però que ha obviat, assenyala que cap de les agressions es va produir per part d'un educador o educadora".

"CACERA" CONTRA OLTRA

"Catalá no té problemes en la seua 'cacera' contra la vicepresidenta -Mónica Oltra, també consellera d'Igualtat i líder de Compromís- a portar-se per davant el prestigi d'uns i unes professionals que van ser els únics que es van preocupar pels xiquets i xiquetes més vulnerables, mentre el PP gastava els diners en grans fastos", ha asseverat.

En aquesta línia, el representant de Compromís ha defès que "enfront de l'abandó del PP del sistema de protecció de la infància, la vicepresidenta ha engegat protocols de detecció i actuació davant un cas d'abusos sexuals a xiquets i adolescents del sistema de protecció que no existia amb l'antic govern, que ni es preocupava per arreplegar quants casos d'aquest tipus es produïen".

També ha destacat que el govern del Botànic ha establit l'obligatorietat de comptar amb una base de dades específica on es recopilen, entre altres dades, el nombre de denúncies policials i procediments judicials iniciats per suposats casos de violència sexual a xiquets i adolescents amb mesures de protecció.

Així ha posat en valor el treball realitzat per les plantilles de les llars i residències del sistema de protecció que el Consell ha reforçat aquests anys amb nous perfils professionals, als quals ha dotat de la formació necessària per a "detectar qualsevol circumstància que puga danyar a les persones menors d'edat".

Una altra de les iniciatives que ha ressaltat és que Conselleria ha engegat un pla de formació en matèria d'infància i adolescència en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat, els col·legis oficials de Treball Social de València i Alacant, el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat i el Col·legi d'Advocats de València.

Es tracta d'un programa formatiu orientat específicament a la prevenció i protecció de la infància i adolescència, a la sensibilització sobre els seus drets i a la participació infantil. Des de la seua engegada en 2018 s'han impartit un total de 29 cursos, amb 3.189 professionals participants i una inversió global de més de 220.000 euros al llarg dels últims quatre anys.

Per tot açò, per al diputat de la coalició, "és molt lamentable que Catalá intente beneficiar-se de convertir en xifres a personitas vulnerables solament amb l'objectiu de traure un benefici polític donant a entendre que els abusos es produeixen en centres d'acollida, quan les situacions són molt diverses, tal com va assenyalar Save The Children que indicava que la major part d'elles es van produir en situacions de l'entorn familiar o per coneguts". "Hauria de saber que tot no val en política i menys quan es parla de menors", ha emfatitzat.