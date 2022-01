Cvirus.- STEPV demana tindre en compte la incidència per municipis i les baixes de professors per al retorn a les aules

Aquestes són algunes de les seues peticions davant la reunió d'aquest dimarts 4 entre els ministeris de Sanitat i Educació amb els representants dels governs autonòmics per a abordar la represa de les classes després de les vacances nadalenques.

En un comunicat, STEPV estima que en aquesta trobada no es prendrà "cap mesura especial" més enllà de recomanar l'obertura dels centres educatius el dia 10, com està previst. Açò sí, destaca que el Govern posa en valor que les aules confinades no arriben al 2% en tot el país i que l'alumnat d'entre 5 i 11 anys s'està vacunant, "fet que afavorirà que la incidència en els centres educatius siga menor".

Si es confirma aquesta previsió, reclama seguir una sèrie de mesures a més de tindre en compte l'evolució sanitària per municipis i entre estudiants i professors. Una d'elles és que tots els centres disposen el 10 de gener de tot el material anti-COVID (mascaretes, gel hidroalcohòlic...) i que es reforcen els protocols preventius.

PERMISOS PER A PARES AMB FILLS CONFINATS

Paral·lelament, la central sindical proposa establir permisos especials per als pares i mares que tinguen els seus fills confinats, així com l'"imprescindible" rastreig de casos en els centres i les proves diagnòstiques als contactes estrets dels positius.

Al seu juí, no té sentit que es reprenga l'activitat lectiva sense tindre en compte el nombre de professorat i de l'alumnat en cada centre que pot estar contagiat i que no es prenga cap mesura més enllà d'obrir el centre, sinó que "caldrà preveure aquestes situacions". Tampoc veu bé que hi haja centres que encara no han rebut el material anti-COVID per part de la Conselleria d'Educació després de quatre mesos des de l'inici del curs escolar.