Cvirus.- Alacant tindrà una Cavalcada més àmplia, sense llançar regals i suspèn l'Adoració per a evitar aglomeracions

L'Ajuntament d'Alacant ha anunciat que la Cavalcada del dimecres, 5 de gener, comptarà amb un recorregut "més ampli" i "més segur", en el qual no es llançaran ni caramels ni regals i en la qual els Reis Mags no precisaran mascareta i evitaran el contacte amb els espectadors. A més, suspèn l'Adoració per a evitar aglomeracions.