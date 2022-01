Lara Sajen, sobre su distanciamiento con Olga Moreno: "Marta López ha malmetido, no le interesaba que fuésemos amigas"

Ahora se mantiene alejada de las cámaras y los focos, especialmente tras revelarse su separación con Antonio David, pero a principios de año Olga Moreno estuvo muy presente en Supervivientes 2021, edición que ganó y de la que se llevó dos grandes amigas: Marta López y Lara Sajen.

Sin embargo, parece que ambas no están tan unidas a ella, o eso confiesa Lara Sajen en exclusiva a Lecturas. "Creía que iba a llevarme una gran amiga, porque además vivimos a diez minutos, pero no ha cuajado", asegura.

"Me duele un poco porque teníamos muchos planes juntas, quedar a comer, viajes por Marbella, a chiringuitos, y nada se ha cumplido", continúa contando. "Se dejó influir más por la gente de fuera y hubo un distanciamiento. En la vida he rogado por nada y menos voy a hacerlo por una amistad".

"Ella festejó su cumpleaños en su casa y vi que no quiso invitarme. Al demostrar ese tipo de distancia, yo también me aparto", declara la diseñadora. "No he hablado mal de Olga, pero si me preguntan siempre respondo con la verdad. Me preguntaron si lo sabía [lo de su separación] y dije que sí".

Por ello, Lara Sajen señala a una única causante de su distanciamiento con Olga Moreno, y esa es Marta López. "Si a ella lo primero que se le dice al salir es que su amiga la ha puesto a parir, pues normal que se haya distanciado. La responsable es Marta López, que es la que más ha malmetido porque no le interesaba que yo fuese amiga de Olga".