Cvirus.- Castelló reforça les mesures per a evitar aglomeracions en la visita dels Reis Mags

Castelló rebrà als Reis Mags dimecres que ve, 5 de gener, amb un dispositiu especial adaptat a la situació d'emergència sanitària actual en el qual prima el reforç de les mesures de prevenció i de seguretat davant la Covid dirigides a evitar aglomeracions.

En aquest sentit, destaca la cavalcada, que es recupera enguany però amb un recorregut més llarg i per carrers més amplis de les habituals, barrat en alguns trams, de manera que s'eviten concentracions de persones en determinats punts del trajecte de la comitiva real.

A més, s'ha decidit que pel mateixos motius no es llançaran caramels des de les carrosses i es demana no acostar-se tampoc als vehicles ni als grups d'animació, que no interactuaran amb el públic. Abans de la cavalcada, i després del seu desembarcament en el Grau, els Reis Mags recorreran els barris i els grups perifèrics de la ciutat en cotxes, de manera que es diversifiquen també els punts on poder veure'ls.

"Hem dissenyat una visita segura de Melchor, Gaspar i Baltasar i apel·lem a la prudència i a la responsabilitat dels nostres veïns i veïnes per a gaudir d'una jornada en la qual són protagonistes els xiquets i xiquetes", ha explicat el regidor de Festes, Omar Braina.

"Des del Patronat Municipal de Festes instem a complir les mesures de seguretat davant la Covid, a evitar aglomeracions, mantindre les distàncies i usar la mascarilla. Fa mesos que treballem en el dispositiu de seguretat anticovid, de la mà de Salut Pública, i cal seguir incidint en la protecció i la prevenció", ha ressaltat Braina.

Així, els Reis Mags arribaran a les 11.00 hores al Grau i desembarcaran en la plaça del Mar, on saludaran al públic i, a través d'un recorregut barrat, arribaran a la plaça de Séte per a fer des d'allí un breu parlament. Després s'iniciarà el recorregut en vehicles pels barris, fins a les 14.00 hores i des de les 16.00 fins a l'hora de la cavalcada, que s'inicia a les 18.00 hores.

La cavalcada, que enguany té els joguets com a temàtica, eixirà des del carrer Governador a l'altura de la plaça Cardona Vives a les 18.00 hores i recorrerà l'avinguda Casalduch, per a passar després per l'avinguda Chatellerault i acabar en l'esplanada del Palau de la Festa, aproximadament una hora i mitja després, sobre les 19.30 hores, on es farà entrega a les seues Majestats de la clau de la ciutat.

Després del breu parlament de Melchor, Gaspar i Baltasar, que també es farà en llengua de signes -com el del demà en el Grau- es donarà per acabada la jornada amb un tancament pirotècnic.