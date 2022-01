'Plàstic' convida a reflexionar als xiquets sobre el canvi climàtic en Sala Ultramar

Any 2078: un futur distòpic, un món en constant canvi i un aniversari, el teu, el seu o el d'un amic. Aquesta és la premissa amb la qual Sala Ultramar recupera 'Plàstic', de la companyia La família política, després del seu pas per FETÉN (Fira Europea d'Arts Escèniques per a Xiquets) i el Butaka Txikia de Vitòria.