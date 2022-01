La Fiscalía archiva la denuncia contra el mago de TV3 que habla en castellano "para parecer más malo"

La Fiscalía ha archivado la denuncia que la asociación 'Hablamos Español' presentó el pasado mes de octubre contra el programa 'L'Au pair' de TV3. El capítulo estaba protagonizado por el Mag Lari -un mago popular en Cataluña- quien, disfrazado de calamar gigante, decía pasaba de hablar catalán a castellano a unos niños para "parecer más malo".

La entidad consideró que podía incitar a la discriminación por razón de lengua. Por su parte, la Fiscalía expone en su escrito que "si bien se detecta cierta tensión por tendencias a la discriminación por motivos ideológicos", cree que no reúne los "requisitos" para ser considerada "como incitadora o promotora de odio".

"En el lenguaje no se detecta la contundencia que se requiere para que sea relevando penalmente", recoge el escrito de la Fiscalía y da por buena la explicación que el propio mago y humorista dio, diciendo que la frase no estaba en el guion del programa. "Se desprende que no era su intención ofender nadie", explica en el texto.