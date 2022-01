Cvirus.- Sanitat i farmàcies tenen "molt avançat" el sistema de notificació de positius de test d'autodiagnòstic

Així, ho ha confirmat aquest dilluns el secretari del Molt Il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de València (MICOF), Vicente Colomer, a Europa Press. Sobre aquest tema, ha destacat que l'organització col·legial "ha defès sempre que els farmacèutics col·laboraren amb el sistema de salut en múltiples accions per a ajudar en aquesta pandèmia". Entre altres accions, està la possibilitat de registrar el resultat dels test d'autodiagnòstic covid-19 realitzats dins de la farmàcia.

Sobre aquest tema, ha aclarit que tant el registre pel farmacèutic com la realització de l'autotest per part del pacient en la farmàcia és una cosa completament voluntària per les dos parts. D'aquesta manera, es preveu que els tres col·legis de farmacèutics de la Comunitat Valenciana arreplegaran les dades que es generen en la farmàcia i els transmetran a Conselleria.

En eixe sentit, ha explicat que ara mateix s'estan fent les proves de connectivitat pertinents entre els Col·legis i la Conselleria per a facilitar la comunicació d'aquestes dades. Per tant, ha recalcat, "s'està treballant a bon ritme". No obstant açò, ha assenyalat que, donades les dates en les quals estem, és "difícil" concretar quan es posarà marxa aquesta iniciativa, encara que sí que és "imminent".

Així, ha assenyalat que l'actuació del farmacèutic "es basarà únicament en la constatació del resultat de la prova realitzada en la seua presència i comunicació d'aquest resultat". Per tant, "no s'emetrà des de la farmàcia cap tipus de certificació pel que no servirà, en el cas que siga negatiu, com a justificant admès per a poder viatjar o entrar en determinats locals", ha aclarit.

En eixe sentit, ha destacat que aquesta col·laboració de la farmàcia comunitària amb la Conselleria de Sanitat "ajudarà la disminució de la pressió assistencial en els centres d'Atenció Primària en incloure el resultat del test directament en el sistema".

VENDA D'ANTÍGENS

D'altra banda, ja no existeixen problemes de desproveïment de test d'antígens a les farmàcies valencianes, segons han destacat fonts del col·legi. En eixe sentit, han explicat que, després de la falta de test registrades fa un parell de setmanes, la situació es va solucionar a la fi de la passada, per a nit de Cap d'Any, i les oficines han realitzat un apilament de proves davant la previsible demanda.

Respecte a la venda de test Covid-19 professionals a les farmàcies, autoritzada pel Govern, han explicat que es tracta d'una mesura "temporal" i han explicat que han de dispensar-se en packs indivisibles d'unes 25 unitats, per la qual cosa només estan disponibles sota demanda.

En eixe sentit, no preveuen que hi haja molta disponibilitat a les oficines ja que en tindre "poca eixida" per "no ser una venda fàcil" allò normal serà que cada farmàcia, responsable de la seua pròpia gestió, només les tinga sota demanda.