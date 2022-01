Cullera duplicarà el recorregut de la Cavalcada de Reis i farà test d'antígens a tots els participants

Aquest dispositiu pretén rebre a Melchor, Gaspar i Baltasar "amb més seguretat sanitària que mai enfront de la pandèmia", per al que s'ha ampliat l'itinerari previst inicialment.

A més de visitar tots els barris de Cullera, l'objectiu és evitar que es produïsquen aglomeracions innecessàries, per la qual cosa no es realitzarà la concentració final com tradicionalment, explica en un comunicat la regidora de Festes i Sanitat, Susi Melià.

En concret, la cavalcada donarà inici en el barri del Raval de Sant Angustí, on enfilará el carrer València i des d'on recorrerà un itinerari ampli per carrer Cervantes, rambla de San Isidro, carrer la Bega, Rei en Jaume, avinguda del Port, Pare Antonio Berenguer, País Valencià, Ateneu Musical, plaça de la Llibertat, carrer del Vall, plaça Andres Piles, 25 d'Abril, Caminàs, Pintor Ferrer Cabrera i avinguda Blasco Ibáñez fins a arribar a l'Oasi per a posar el punt i final.

La Regidoria de Festes ha preparat un muntatge ple de màgia, llum i un colorit especial per al gaudi dels més menuts. Un aparador de música i color en el qual els personatges més coneguts del món de la fantasia d'ahir i de hui mostraran la il·lusió de la nit més màgica de l'any, omplint els carrers de llum i colorit.

Banderers, conjunts de percussió, animació amb el grup Raga i dos dels seus ultradragones, PjMasks, ballarins, caballistas, regals, Olaf, Blancaneus, Bella i Bèstia, la Bella Dorment, focs i malabares, Vaiana, ambients especials d'un mar daurat o el propi oceà Pacífic Sud... I com a colofó, la presència de les seues majestats d'Orient amb les seues animacions corresponents.

Per a gaudir d'aquesta vetlada, els organitzadors recorden la necessitat de seguir les recomanacions sanitàries, com l'ús obligatori de la mascareta i guardar la distància de seguretat.