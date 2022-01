La Generalitat abona a la Marina 12 milions per a cancel·lar l'últim deute pendent del Consorci 2007

Així, ha indicat que s'ha contribuït a "alliberar per fi a aquest espai singular" de la capital valenciana "de la hipoteca de la deficient gestió" anterior.

Amb aquest pagament, realitzat també per part del Govern central (12 milions d'euros també) i de l'Ajuntament de València (6 milions d'euros), s'inicia el procés per a cancel·lar el conjunt del deute que mantenia actiu el Consorci València 2007 amb el Tresor Públic des de la celebració de la 32 America's Cup en aquesta ciutat i que ascendia a prop de 400 milions d'euros.

El Consorci València 2007 ha sigut l'òrgan conformat per les administracions central, autonòmica i local encarregat primer de l'execució de les obres necessàries per a la celebració d'aquest esdeveniment esportiu i posteriorment, de la gestió d'eixes infraestructures i de la Marina.

L'Executiu central va anunciar al març de 2021 el pagament del principal del préstec ICO sol·licitat pel Consorci per a escometre les obres necessàries en la capital valenciana amb motiu de la celebració de les regates per valor de més de 300 milions d'euros, "tal com havia sol·licitat la Generalitat en reiterades ocasions", ha destacat aquesta institució.

A açò cal sumar els 60 milions d'euros del derivat d'aquest préstec, que havia de ser assumit per part de les tres administracions integrants en funció del seu percentatge de participació: 40 per cent en el cas de l'administració general de l'Estat i de la Generalitat i 20 per cent, de l'Ajuntament, ha precisat.

"Tot i que des de la Generalitat treballem fins a l'últim moment per a negociar amb el fons TCA Taconic la reducció d'aquest import per a evitar un dany major a les arques públiques en un moment com l'actual, som conscients que hem de liquidar aquest deute i obrir un nou temps per a la Marina", ha exposat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler.

El responsable autonòmic ha indicat que l'últim ple del Consell de l'any 2021 es va aprovar la modificació de crèdit per a poder procedir al pagament a la Marina d'eixos 12 milions d'euros corresponents a aquesta anualitat.

"Catorze anys després de la celebració de la Copa Amèrica comença a veure's el final del deute que arrossega el Consorci València 2007, per la qual cosa seguint l'acord del Consell Rector del Consorci de València, que va aprovar el pagament a TCA, des de la Generalitat hem procedit també al pagament a la Marina d'aquesta quantia perquè satisfaça el pagament del deute", ha apuntat.

Soler ha assegurat que aquest espai "pot jugar un paper clau en la construcció d'una València igualitària, oberta al món, verd i innovadora". Així mateix, ha lamentat que "a dia de hui, els valencians i valencianes hàgem de seguir pagant les deficiències de gestió i els grans esdeveniments d'altres èpoques".

"NOVA ETAPA"

Així, Vicent Soler ha celebrat que "per fi, es puga veure la llum i la fi d'uns pagaments pendents des que el Consell anterior va decidir apostar per grans esdeveniments que han resultat sens dubte fallits i que han tingut un alt cost per als nostres ciutadans i ciutadanes".

"És moment d'iniciar una nova etapa, mirant al futur i construint una València oberta al món, verd i innovadora, on la investigació, la transició digital i la cultura formen part del seu ADN", ha asseverat el conseller, que ha insistit en "el paper clau que pot jugar La Marina en la construcció d'aquesta imatge de la ciutat".