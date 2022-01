Berklee València nomena a Manuel Costa director d'operacions i relacions institucionals

En el seu nou lloc, Costa serà responsable de les àrees de recursos humans, finances, legal i seguretat, i reportarà tant a la directora executiva del campus, Mª Martínez Iturriaga, com al vicepresident administratiu i financer, Mac Hisey.

A més, seguirà liderant el departament de comunicació i relacions institucionals de l'escola amb l'objectiu d'afermar la presència del campus a Espanya i Europa.

Com a membre de l'equip executiu, Costa continuarà treballant en el desenvolupament estratègic del campus a llarg termini i en el seu pla d'expansió, després de l'acord de renovació firmat amb la Ciutat de les Arts i les Ciències al juliol de l'any passat.

Des de la seua arribada a Berklee, Manuel Costa ha tingut un paper "crucial" en la gestió de la crisi provocada per la pandèmia, l'adaptació del campus a un model híbrid que garantisca una educació de qualitat sense disrupció i la firma d'acords de col·laboració amb entitats a nivell local i nacional com a BBVA, À Punt Media, València World Design Capital i la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Llicenciat en Dret i màster en Comunicació Política i Corporativa per la Universitat de Navarra, Costa va exercir les funcions de gerent de relacions institucionals, marca i continguts en Ferrovial i de responsable de comunicació a nivell regional per a Deloitte abans d'unir-se a Berklee en 2019.

També ha treballat com a cap de vendes internacionals i com a director de projectes en NOA Professional Services, en països com Romania, Letònia, Xile, Veneçuela o Colòmbia. Compta amb experiència com a docent en universitats de prestigi com la Universitat de Navarra, EAE Business School o la Universitat de València.