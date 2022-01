Detinguda a Elx per accedir a una vivenda amb els llogaters dins i negar-se a abandonar-la

Els fets van ocórrer el 15 de desembre, quan els agents van acudir a la vivenda, sobre les 20.50 hores, després de rebre una telefonada d'una parella que denunciava que una dona havia entrat en el seu domicili mentre ells estaven dins i es negava a abandonar-lo.

Els denunciants coneixien a la dona, per la qual cosa van sospitar que s'havia fet una còpia no autoritzada de les claus en una de les seues visites anteriors. Per açò, l'home va requerir la presència policial de forma immediata després de demanar-li que abandonara el domicili, però ella s'oposava de manera "enèrgica i reiterada", segons ha informat el consistori en un comunicat.

La dotació policial va iniciar les indagacions per a determinar la relació de la implicada amb la vivenda i van concloure que no estava empadronada ni posseïa documents ni objectes personals en el seu interior. A més, els veïns que van ser preguntats tampoc la reconeixien.

Després de revisar les pertinences de la dona, els agents van trobar una targeta bancària a nom d'un veí del mateix immoble, qui va indicar que romania a l'espera de rebre-la en la bústia, per la qual cosa va haver de ser extreta per la detinguda.