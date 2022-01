Interceptat un conductor per conducció negligent, consum i tinença de drogues

Els agents van detectar també que no portava els distintius obligatoris de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i de la L de conductor nobel. Així mateix, aquesta persona va ser denunciada per tinença de drogues i per portar un tornavís.

El vehicle va ser localitzat i interceptat entre les calles Pare Viñas amb Sant Joan De la Penya, en el barri d'Orriols, ha detallat la Policia Local. El conductor no va ser detingut però se li van atribuir diverses infraccions administratives per conducció negligent, mancar dels distintius d'ITV i de la L de conductor nobel.

Així mateix, se li van estendre dos denúncies per infracció de la Llei 4/15 de Seguretat Ciutadana, per tinença de droga i d'un tornavís. Aquestes actes van ser cursades per agents del Cos Nacional de Policia, que van col·laborar en aquest operatiu.