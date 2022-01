En la mañana de este lunes, El programa de Ana Rosa ha comentado el caso de una mujer a la que le volaron el techo de su terraza tras tirar un petardo. Además, la afectada ha comentado que faltó poco para que su hija, acostumbrada a jugar en este lugar, resultase herida.

Sin embargo, tras la emisión de un vídeo narrando el suceso, Patricia Pardo ha comentado a la audiencia que, durante ese momento en el que no se veía el plató, Cruz Morcillo y Rocío Ramos-Paul se han convertido en "dos gladiadoras" y "ha habido poco menos que una reyerta".

"Esto es por un mero capricho", ha comenzado Cruz Morcillo, en referencia a los destrozos ocasionados en la casa de la noticia principal. "Tú sabes que yo tengo perros. Me encantan los perros y me encantan todos los animales. Los perros hiperventilan, se escapan, sufren ataques de corazón; pero no solo los perros. Los niños con trastorno autista sufren muchísimo con los petardos, los niños pequeños y los ancianos", ha apuntado la colaboradora.

"Aquí hay una serie de señores, señoras y niños que se divierten haciendo el mal", ha criticado Morcillo. "Rocío, te lo digo con todo el cariño: a cualquiera que tenga un perro le espanta que llegue Nochevieja. Los perros sufren ataques de corazón, lloran... son perros buenísimos que no están infantilizados, es que no lo entienden. Yo no entiendo por qué no se prohíben. Señores, prohíban los petardos, las bombetas o como se llamen", ha sentenciado Cruz Morcillo.

Por su parte, Rocío Ramos-Paul ha expresado: "La discusión era acerca de las bombetas. Yo contaba por mi experiencia, este año, que no ha sido posible ni siquiera porque no se venden. A partir de ahí, lo único que yo digo es que hay que aprender a convivir. Efectivamente, el perro se pone nervioso como los niños lo hacen con otras cosas".

"Los que tenemos perros, forman parte de nuestra familia. Los que no tenéis perros no lo entendéis", ha agregado Cruz Morcillo. "Los perros forman parte de la familia. Lo único que yo discuto es que como en la familia nos podemos poner nerviosos, los perros también. Y eso no es incompatible con que los niños sigan utilizando algo que les divierte en un momento puntual. No me parece oportuno prohibir. Habrá que buscar una manera de convivir", ha sentenciado la famosa supernanny. Por último, la psicóloga ha agregado que ella pasa la Nochevieja con perros y con bombetas.