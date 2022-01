Los superhéroes son cada vez más populares y, entre ellos, uno de los más populares -con el permiso de Superman y Batman- es Spiderman, que se convierte en uno de los regalos más deseados de los niños, especialmente tras el estreno de Spiderman: No Way Home. Sin embargo, no a todos los jóvenes les gusta el Hombre Araña por igual.

Aunque el vídeo es de antes de las vacaciones de Navidad, este pequeño se ha vuelto viral recientemente en redes sociales debido a su sorprendente y divertida respuesta a la pregunta de un reportero.

"Si Stalin y Spiderman peleasen, ¿quién ganaría?", le preguntó el periodista de Imedi, cadena privada de Georgia. Cualquiera, incluido el reportero, esperaría que el niño dijera al héroe de Marvel o que incluso no conociera al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero fue todo lo contrario.

"No sé quién es Spiderman", respondió el pequeño, provocando la risa del entrevistador. Y es que el reportero estaba en una escuela de Gori (Georgia), ciudad natal del político.

Pues ya tenemos el mejor video de 2022 : pic.twitter.com/3gyjYqObI6 — Camarada VCF☭🦇 (@comradevcf) January 1, 2022

Las reacciones no tardaron en llegar al vídeo, calificándolo como el mejor vídeo de 2022 a tan solo días de haber empezado el año. Y, en el montaje que se compartió, también mostraban imágenes de Stalin sonriente como 'reacción' a las palabras del pequeño.