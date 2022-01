La Generalitat destina 6,4 milions d'euros a la rehabilitació de 153 habitatges públics en 41 municipis

La convocatòria actual s'ha incrementat en 5 milions d'euros. En concret, es beneficiaran 21 municipis de Castelló, 14 de València i 6 d'Alacant.

La Generalitat ha explicat que es tracta d'actuacions previstes en el Pla Recuperem Llars, que promou la Direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica per a rehabilitar habitatges o edificis d'entitats locals amb la finalitat de destinar-los a habitatges de lloguer amb finalitats socials.

La secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto, ha destacat "la importància d'aquesta línia" i el seu increment "en 5 milions d'euros respecte a la inicial, prevista amb 1,4 milions". Ha assenyalat que açò "ha permès aconseguir més de 150 actuacions subvencionables".

Soto ha explicat la singularitat del Pla Recuperem Llars, que permet "que habitatges municipals en desús es puguen adequar a les condicions d'habitabilitat necessàries per al seu ús" i "als municipis, recuperar l'oferta d'habitatges amb finalitats socials, prioritàriament en els amenaçats de despoblament".

Per la seua banda, el director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio, ha apuntat que "recuperar habitatges també pot simultàniament satisfer la necessitat de conservació d'aquests nuclis poblacionals empobrits i atraure nova població".

En la convocatòria de 2021 s'han tramitat 82 sol·licituds. D'aquestes, deu han sigut desestimades. Dels 72 expedients resolts, 32 corresponen a la província de Castelló per un import de 3.340.000 euros amb 78 vivendes beneficiàries. A la província de València es destinaran 31 ajudes per un valor de 2.260.000 euros que repercutiran en 52 vivendes, mentre que a la província d'Alacant són 9 els expedients resolts per un valor de 800.000 euros per a 23 vivendes.

Per a la baremació de les sol·licituds s'han aplicat sis criteris i s'han prioritzat aquelles sol·licituds de municipis amb menor nombre d'habitants i en risc de despoblació, així com les procedents d'actuacions de rehabilitació d'edificis o vivendes situats en àrees degradades o vulnerables.

Les actuacions que es subvencionaran estan dirigides l'adequació de l'habitatge o immoble; a obres de rehabilitació, ampliació o adequació destinada a aconseguir les degudes condicions d'habitabilitat; a qualsevol intervenció destinada a millorar elements comuns en el cas de tractar-se d'una rehabilitació d'un edifici complet; i a l'adquisició de l'immoble prèvia a la seua rehabilitació.

ANTIGUITAT

Els habitatges o els edificis que s'han acollit el pla haurien de tindre una antiguitat superior a 30 anys i les obres no podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes. El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir de 18 mesos i en el cas que termini fora major, s'haurà de justificar, ha precisat la Generalitat.

El cost de les actuacions subvencionables se situa en un màxim de 50.000 euros per habitatge. Així mateix, es correspondrà amb el valor de compra de l'immoble sense sobrepassar 200 euros/metre quadrat de superfície construïda de vivenda, fins a un màxim de 20.000 euros per vivenda resultant de la rehabilitació.