L'Ivace i Fepeval assessoren a 15 municipis per a crear entitats de gestió i modernització a les àrees empresarials

Durant 2021 s'han celebrat jornades informatives, que han recuperat el seu caràcter presencial a Xest, Benissa, Dénia, Almoradí, Benifaió, Pego, Loriguilla, Alcalà de Xivert, Novelda, Mutxamel, Almassora, Cocentaina, Albal, Vinaròs i Almenara.

Aquestes jornades s'emmarquen en el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ivace i Fepeval per a desenvolupar actuacions sobre els parcs empresarials amb la finalitat de donar a conéixer la Llei d'Àrees Industrials del Consell i que en 2021 ha comptat amb una inversió de 50.000 euros, un increment del 40 per cent respecte a l'acord de 2020, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

S'han dut a terme accions com les trobades d'assessorament per a la constitució d'EGM, informar sobre les Comunitats Energètiques Locals, (CEL), i l'organització i celebració d'un Curs Superior de Direcció de Parcs Empresarials en col·laboració amb l'Universitat d'Alacant.

Totes les jornades han comptat amb la col·laboració dels ajuntaments, l'entitat de gestió de les àrees industrials (en cas d'haver-la), les persones propietàries de les parcel·les industrials de la zona i dels empresaris dels polígons industrials. Així mateix, han participat la Xarxa d'Agències de Desenvolupament Local ADL Marina Alta, Creama, i l'Observatori per al Seguiment i Dinamització del Mercat de Treball (Obsedi Maestrat Litoral). En elles també s'han detallat les ajudes per a la millora i modernització de polígons engegades per l'Ivace.

PROGRAMA SUPERIOR DE DIRECCIÓ DE PARCS

Una altra de les accions contemplades en el conveni ha sigut l'organització i desenvolupament el primer Programa Superior de Direcció de Parcs Empresarials d'Espanya, que ha sigut impartit per la Universitat d'Alacant i en el qual s'han format a persones professionals per a la gestió i direcció d'àrees industrials a la Comunitat Valenciana.

La primera edició d'aquest Programa Superior, pioner a Espanya i finançat per l'Ivace, ha complit tots els seus objectius, "contribuint a la professionalització de la gestió i direcció de les àrees empresarials, impartint coneixements pràctics i dotant de les ferramentes necessàries per a optimitzar la tasca que desenvolupen els gestors", segons la mateixa font.

La creació de les Entitats de Gestió i Modernització és una iniciativa contemplada en la Llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat en el desenvolupament de les quals l'Ivace ha participat molt activament.

Aquesta normativa, pionera a Espanya, arreplega la possibilitat de constituir Entitats de Gestió i Modernització de forma voluntària en les diferents àrees industrials dels municipis. Es tracta d'agrupacions sense ànim de lucre, de base privada, però amb finalitat pública per les funcions públiques municipals que els poden ser encomanades.

Actualment, la Comunitat Valenciana compta amb sis EGM aprovades definitivament i operatives: EGM València Parc Tecnològic a Paterna, EGM Juan Carlos I a Almussafes, EGM Polígon Industrial Nord a Almussafes, EGM Sud 13 (Entre Ríos) a Onda, EGM Cotes Baixes a Alcoi i EGM La Granadina a San Isidro. De la mateixa manera, se segueix treballant en el procés de constitució d'altres 13 EGM.