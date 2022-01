Una cavalcada ecologista portarà carbó a Mollà, España i Climent per la "pèssima gestió" en instal·lació de renovables

Els reis mags de l'Orient (de Marfull-Acción Ecologista Agró i Bosque Vivo), per encàrrec de la Coordinadora arribaran a les 12.00 hores a la torre 2 de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, on se situen les conselleries de Mireia Mollà, Arcadi España i Rafael Climent, segons ha informat la coordinadora en un comunicat.

Segons denuncia la Coordinadora, "aquestes indústries, en contra de tota lògica, no se situaran allà on més falta fa (municipis més consumidors) sinó allà on més greus impactes ambientals, socials i econòmics poden tindre: en les comarques d'interior, castigades per la despoblació i víctimes d'un dèficit de servicis des de fa dècades".

Es tracta d'una situació injusta que empitjora amb la mala ubicació de les energies renovables", assegura. "Volem energies renovables, però que s'instal·len en sol urbà i urbanitzable i no sol no urbanitzable i que se situen de manera justa, en comptes de constituir una nova agressió i mostra de menyspreu cap a les comarques rurals", remarca el comunicat.

Segons la coordinadora, els ecologistes i els afectats de moltes de les localitats d'interior estan "molt disgustats per la mala administració d'aquest tema per part del Govern valencià, que ha prioritzat els interessos dels fons d'inversió i grans empreses especuladores contra els interessos i els drets de la majoria dels valencians".

Al seu juí, s'"han prioritzat els interessos privats de minories per sobre dels interessos col·lectius del conjunt de la societat. Una actuació en les antípodes del seu discurs polític".

A més, faran arribar a les conselleries implicades les peticions de la Coordinadora que reclamen que es modifique el decret-llei 14/2020 "per a evitar greus danys a terres agrícoles, ecosistemes forestals i paisatges d'interior".

En aquest sentit, adverteix que no es tracta únicament de danys ambientals i paisatgístics, sinó també socials i econòmics, cosa que "fa cada vegada més difícil un desenvolupament rural sostenible que millore l'economia i les condicions de vida dels habitants de les comarques d'interior".

Tal com està redactat aquest decret, subratlla el comunicat, "no protegeix adequadament els valors ambientals, culturals i patrimonials del territori valencià i concentra la major part de les instal·lacions industrials a l'interior, on més impactes negatius tindrà, en contra de tota racionalitat".

Així, la Coordinadora sol·licita la "rectificació urgent" del decret-llei i reclama "seny" a l'hora d'implementar instal·lacions d'energies renovables. Segons han explicat des de la plataforma, porten anys reclamant una aposta per les energies renovables però "no destruint el nostre territori".

En la seua opinió, "la Comunitat Valenciana s'ha convertit en "un gran solar" per a aquest tipus d'instal·lacions, encara que calga "arrancar" cultius i boscos.