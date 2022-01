À Punt estrena el programa 'Cròniques del zoo' per a la sobretaula dels caps de setmana

El programa, produït per Mediacrest Entertainment, S.L i participat també per Canal Sur i Discovery Channel, acompanyarà als espectadors en la sobretaula, a partir de les 15.00 hores per a acostar-los a la vida als centres de zooimmersió, segons ha informat la cadena en un comunicat.

'Cròniques del zoo' és una aposta televisiva que mostra el món de la natura animal, les relacions afectives amb els cuidadors, l'entorn de vides salvatges i grups d'espècies. Es presenta com un viatge que compartir amb la família des del sofà de casa a través de tres zoològics de nova generació: Bioparc València, Bioparc Fuengirola i Aquario de Gijón.

Es tracta d'un serial que planteja una zooimmersió "que comparteix la responsabilitat d'assegurar el futur de les espècies que estan en perill d'extinció", detalla la cadena. En cada contingut es mostra la lluita diària, l'esforç permanent i el vincle entre els animals i els treballadors especialitzats.

Què succeeix quan les portes del zoo es tanquen i el públic ja no està?, com és la vida dels animals quan ningú els veu?, com és la relació entre els cuidadors i els animals en greu perill d'extinció?, com s'opera de cataractes un drac? o com es fa la manicura d'un elefant?, són algunes de les preguntes que es presentaran en un programa que fa un recorregut per la vida invisible dels centres de conservació més grans d'Espanya i "una immersió total en la realitat d'una gran família que lluita per la supervivència".