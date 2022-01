Alacant activa la musealització d'El Portón després de finalitzar la primera fase de rehabilitació del jaciment

Aquesta actuació es requereix per a seguir avant amb el pla de musealització del jaciment, ja en fase de redacció, perquè es puguen visualitzar les diferents etapes de la història de la ciutat, explica el consistori en un comunicat.

En concret, la junta del patronat d'habitatge va aprovar en sessió extraordinària i urgent el projecte modificat i del contracte amb Doalco per 498.017,09 euros. Aquesta modificació no ha suposat cap cost, atés que els increments produïts tant per excessos de mesurament com per generació de nous preus els ha assumit el contractista.

Es tracta de la fase I de la rehabilitació del jaciment. La modificació es va deure al fet que durant l'obra es van produir excessos de mesurament a causa de l'increment dels espessors tant del mur de contenció de la calle Teniente Daoíz, per a assegurar l'estabilitat del vial, com els de les muralles, segons les evidències obtingudes pel seguiment arqueològic.

L'objectiu d'aquesta fase era la restauració i reconstrucció volumètrica de les muralles i la contenció del vial Teniente Daoíz. Doalco ha dut a terme els treballs de contenció del vial Teniente Daoíz amb pantalles de micropilotes, a més d'alçar el mur de contenció del vial amb motius figuratius de les antigues façanes de l'antic carrer San Miguel i ambientació de xiquets jugant.

Altres actuacions realitzades són la restauració i reconstrucció volumètrica de la muralla del segle XVI, situada en la medianería amb l'edifici veí del carrer General Primo de Rivera, al costat de la restauració i reconstrucció volumètrica de la muralla del XIV i el refugi antiaeri i la inspecció i comprovació de l'estat de la part practicable de la galeria.

Durant l'execució, l'empresa va sol·licitar dos pròrrogues del termini a causa de la ralentització de l'obres pel laboriós seguiment arqueològic i per l'afecció de la pandèmia, les dos per tres mesos de durada. L'Ajuntament dona aquesta fase I per finalitzada en estar ja conclosos els treballs i haver realitzat el citat tràmit administratiu d'aprovar el projecte modificat.

Ara, El Portón pot entrar de ple en la fase II, que consisteix en la musealització del jaciment i s'escometrà en 2022. De fet, aquesta fase ja ha arrancat amb els treballs preliminars de redacció.