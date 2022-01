Después de un mes luchando por su vida y tras varias operaciones, Sara, que se había sometido a una lipoescultura, falleció el pasado 1 de enero. La familia de la mujer ha denunciado al médico que, presuntamente, no tenía la especialidad de cinco años de medicina estética, por homicidio. Además, se ha pedido que se lleven a cabo test de estupefacientes al resto de personas que estuvieron presentes durante la intervención.

Para tratar de arrojar un poco de luz al caso, El programa de Ana Rosa ha contactado con María, amiga de la víctima, quien ha explicado que "ella, cuando entró a quirófano, no pensaba que iba a pasar esto". María ha apuntado que Sara "no había dicho nada a sus padres porque lo veía algo muy sencillo".

Sin embargo, María ha agregado que los amigos sí sabían que Sara iba a someterse a esta operación, pese a que otros cirujanos le habían recomendado no hacerlo porque ya se había sometido a otra intervención hacía poco tiempo. "Ella no tenía, realmente, grasa para hacerse esa operación. Los otros le dijeron que no, pero este chico dijo que sí. Una operación aparentemente simple, se complicó", ha apuntado María.

La mujer ha comentado que Sara "era una chica supersana" y, por ello, "ha aguantado tanto tiempo". "Otra persona no habría aguantado tanto porque Sara estaba destrozada por dentro", ha señalado María para, después, explicar que Sara había conocido al presunto culpable a través de las redes sociales y que decidió operarse porque "como a todas las mujeres, nos gusta vernos bien".