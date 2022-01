El PP denuncia l'"alarmant" llista d'espera en el Menjar a Casa i demana una solució a Ribó i Oltra

"En aquests moments hi ha 1.143 persones que estan a l'espera de poder rebre aquest servei municipal bàsic. Són moltíssimes persones i el govern de Ribó s'escuda que el Consell només ha concedit 427 places", ha assenyalat en un comunicat Torrado, qui ha exigit a Ribó i Oltra que "deixen de passar-se la pilota i busquen una solució per a totes aquestes persones".

Torrado ha subratllat la urgència d'actuar: "Des del PP exigim que les places augmenten immediatament perquè estem parlant de persones majors que viuen soles. No pot ser que València tinga una llista d'espera tan elevada perquè estem parlant de necessitats urgents i de millorar la nutrició dels nostres majors".

"Les persones majors han patit molt durant aquesta pandèmia i la resposta de les administracions deuria ser immediata, redoblant tots els recursos econòmics i humans necessaris perquè no hagen de suportar llistes d'espera", ha afirmat Torrado qui també ha demanat "agilitat" i una solució per a les 154 persones que, en aquests moments, també estan a l'espera de ser beneficiàries del Servei d'Ajuda a Domicili.

Torrado ha lamentat que "Ribó i el PSOE es posen medalles per tindre un pressupost expansiu, no obstant açò ni l' executen ni posen els diners en els recursos necessaris per a les persones majors i més vulnerables".