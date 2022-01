Gonzalo Hermida, el cantautor que busca "traure el cap de la cova" participant al Benidorm Fest

"Trec el cap, salude una mica, i no sé si tornaré a la cova una altra vegada, no la deixaré mai", explica Hermida en una entrevista amb Europa Press. I és que, aquest tipus "molt casolà" s'ha embarcat en una "muntanya russa molt gran" que a priori "donava molt vertigen", la carrera a Eurovisió.

Malgrat ser un dels 14 aspirants a representar a Espanya enguany a Torí, Hermida no es veu encara a l'escenari d'Eurovisió i prefereix pensar en el "curt termini" per a arribar al Benidorm Fest -que se celebra del 26 al 29 de gener- "net", sense més involucració emocional que la de la seua cançó.

No obstant açò, sí ha remarcat el "respecte i afecte" que està rebent per part dels eurofans, i fins i tot els comentaris d'els qui no li veuen a Torí: "Hi ha opinions molt boniques i molt sinceres, gent que em diu que estima la cançó i que la inclourà en la seua playlist' encara que no la veja per a Eurovisió perquè ja estan cansats de balades".

I és que "Quién lo diría" és una balada a piano i corda dedicada als retrobaments. "Siempre en el fondo queda algo, aunque cambies de zapatos, siempre hay algo ahí", "pero quédate, por si acaso quédate, por si acaso nos besamos sin querer", resa la lletra, que va compondre amb del seu "mestre" David Santisteban i amb la qual van acabar "molt emocionats".

Al principi, la cançó no estava pensada per a Benidorm, i de fet, ni tan sols l'anava a cantar Hermida. Va presentar la cançó com a compositor, però davant la falta d'un cantant adequat per a ella, es va llançar "al torró". "Ni cinc minuts" li va costar decidir-se.

El tema tracta aquest "retrobament tan intens", que per edat ni tan sols ha tingut temps de viure, confessa; de dos persones que es tornen a creuar després de moltíssim temps i que per fi tornen a tindre eixa conversa pendent. "Quan dic 'besarnos sin querer' no estic pensant en un bes, estic pensant a tornar a recordar això que vivim, per si de cas ens tornem a tocar el cor", explica.