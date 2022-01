El día de Reyes sigue siendo el preferido para hacer regalos navideños, pero la Nochebuena va ganando importancia

El día de Reyes es el más escogido por los consumidores para hacer regalos en Navidad, si bien la Nochebuena cobró un mayor protagonismo del habitual. Así se desprede de un estudio de American Express que analiza el consumo realizado por los españoles durante el periodo navideño y que ha sido facilitado a 20minutos.

En el estudio destacan las diferencias por regiones, según fuentes de la compañía de servicios, "los sevillanos y malagueños son los que más regalan en Reyes, mientras que a los valencianos y vizcaínos les gusta más la Nochebuena".

Las generaciones más jóvenes siguen la tradición de regalar en Reyes

Un niño con sus regalos de Reyes. GTRES

Las generaciones más jóvenes continúan la tradición de regalar en Reyes, siendo los que más regalan en esta fecha en contraste con las personas de más de 50 años, que han ido variando sus costumbres y optan cada vez más por regalar en Nochebuena (un 32,4% lo hace en este día). Además, uno de cada tres consumidores ha manifestado su intención de acudir a la cabalgata de Reyes, una cifra que se acentúa en el caso de los residentes en Barcelona y Sevilla.

Moda y complementos, lo más demandado en rebajas

La campaña de rebajas. Jesus Hellin 2022

Respecto a los artículos más demandados en las rebajas, la encuesta prevé que moda y complementos sean los ganadores, con mayor peso que el año anterior y con una gran influencia de la publicidad realizada a través de redes sociales, especialmente entre los jóvenes. En este caso serán los barceloneses los que más gasten en moda, los sevillanos en tecnología y los malagueños en salud y belleza.

El 68% prefiere dinero en efectivo si no le gusta el regalo

Por otro lado, el estudio señala que la gran mayoría de consumidores acertaron en sus regalos las pasadas navidades, ya que el 72% de los que los recibieron no tuvieron que devolverlos. Cuando el regalo no ha gustado, el 68% de los consumidores prefiere recibir efectivo a cambio de un regalo con el que no se quieren quedar, muy por encima del cambio por otro artículo o vale, que representan el 13% y el 12%, respectivamente. Por edades, la generación Z prefiere el efectivo a cambio de un regalo devuelto, mientas que los más mayores eligen el cambio por otro artículo. Por zonas, en Madrid y Málaga optan por el dinero en efectivo.

Avanza el contactless como forma de pago

Pago contactless. ARCHIVO

Según el estudio, las recomendaciones sanitarias habrían calado entre los consumidores a la hora de realizar sus compras. En este sentido, el contactless se ha abierto paso como una de las formas de pagar más utilizadas durante todo el periodo de compras navideño, llegando a ser la opción preferida para 3 de cada 5 consumidores. Asimismo, más de la mitad de los consumidores declara que usa este método más que antes (un 56,6%).

De forma específica, para gestionar los gastos de las rebajas, los españoles incrementarán el uso de la tarjeta de crédito 6,1 puntos porcentuales durante este periodo en comparación con el año pasado, una cifra muy significativa con respecto a otros medios de pago como el efectivo o las tarjetas de débito. Las personas de más de 50 años encabezan esta tendencia al alza, con más de la mitad de los encuestados de esta franja de edad eligiendo este método. Por su parte, los más jóvenes aducen la falta de otras opciones para pagar como motivo para escoger tarjetas frente a otros métodos.