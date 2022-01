Teatre infantil, dansa feminista i música de culte per a començar l'any al TEM

La sala del Cabanyal-Canyamelar arrancarà l'any amb l'estrena absoluta de 'El xiquet que volia una falda escocesa', un espectacle per a tots els públics a càrrec de la companyia valenciana Bullanga i Escalante Centre Teatral, escrit i dirigit per Adrián Novella.

L'obra explica la història d'un xiquet al que li agradaria portar falda i que, davant la incomprensió de la seua família, decideix emprendre un viatge cap a l'únic lloc on els homes poden lluir aquesta peça: Escòcia. Una obra de "juís i idees preconcebudes" que, segons el seu responsable, tracta de l'acceptació i el creixement del xiquet, i, especialment, de la seua família".

Hi haurà funcions escolars al migdia entre l'11 i el 21 de gener, mentre el públic general podrà gaudir-la els dies 16 i 23, en doble sessió a les 17.00 i les 19.00 hores.

Una setmana després de l'última representació del xiquet que volia una faldaa escocesa arribarà a l'espai municipal 'El jardín de las Hespérides' (dia 29, a les 19.00 hores i estrena a València), un projecte de dansa comunitària hispà-marroquí desenvolupat a partir d'un exhaustiu procés d'investigació amb dones marroquines i espanyoles.

El muntatge, que celebra els 25 anys de la companyia Alicia Soto-Hojarasca, proposa un cant a la dona i el contrast entre cultures a partir de la figura mitològica de les Hespérides, unes nimfes que custodiaven un jardí on creixien pomes daurades que proporcionaven la immortalitat.

Finalment, el diumenge 30 de gener (a les 19.00 hores) el TEM acollirà l'actuació en directe del músic nord-americà M. Ward, considerat una de les veus més personals de l'escena alternativa del seu país.

Conegut per tocar la seua guitarra amb la tècnica del "fingerpicking" -desenvolupada per antics músics de blues i folk-, Ward combina en el seu particular estil els gèneres clàssics americans, incloent també el country i el rock'n'roll. El seu últim disc, 'Think of Spring' (2020), és un homenatge a la figura i el llegat de Billie Holiday, en el qual substitueix l'orquestra que solia acompanyar a la mítica cantant per la seua inseparable i característica guitarra.