Detingut després d'infringir l'ordre d'allunyament i agredir la seua parella a punyades davant del seu bebé

Els fets van ocórrer sobre les 7.00 hores d'aquest diumenge, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudiren a un domicili del districte de Marítim, on una dona estava sent agredida per la seua parella. Una vegada allí, els policies van escoltar crits procedents de la vivenda i van observar a una dona molt nerviosa baixant al portal.

La dona els va explicar que la seua parella, que té una ordre d'allunyament d'ella, havia acudit moments abans al seu edifici i havia llançat una rajola contra la seua finestra, per la qual cosa va decidir avisar a la policia.

Seguidament, tal com van poder esbrinar els agents, el sospitós hauria pujat fins al seu domicili, on va accedir després de fracturar el marc de la porta d'entrada.

Ja a l'interior li hauria propinat diverses punyades a la cara, alhora que afirmava que anava a matar-la, tot açò en presència del bebé d'un any de tots dos.

Després de conéixer els fets, els policies van pujar a la vivenda i van localitzar al sospitós molt alterat, amb el bebé en braços. Una vegada posada fora de perill la menor, els agents van detindre l'home com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit familiar i trencament d'ordre d'allunyament, després de comprovar que efectivament tenia en vigor una prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima.

Durant el trasllat a dependències policials, el detingut va manifestar als policies: "si arribeu a tardar més a arribar, la mate", així com "si la meua filla no està amb mi, no estarà amb ningú".

L'arrestat, amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició judicial i s'ha decretat el seu ingrés a la presó.