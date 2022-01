Claves (y secretos) para triunfar en YouTube en 2022... que ya ponen en práctica los que más saben

Las últimas semanas del año son, sin duda, un buen momento para pensar en lo que viene... y repasar, también lo que hemos vivido. Lo que incluye, aunque a algunos les pueda parecer raro, los vídeos que han triunfado en YouTube en 2021 y que pueden ayudar a hacernos una idea de lo que nos depara, en esta materia, el 2022. Por ello, el equipo de Cultura y Tendencias de YouTube ha analizado los contenidos más populares de creadores de todo el mundo y ha detectado tres temas que pueden ayudar a las marcas a entender qué buscan los usuarios y cuál es la mejor manera de llegar a ellos.

Los videojuegos protagonizan buena parte de estos contenidos populares y no es de extrañar dado que los jugadores han llevado el mundo del gaming a otro nivel al emplear elementos de los videojuegos para elaborar narrativas que despiertan el interés de los espectadores parecido a como lo hacen en las series de televisión. ¿Qué podemos aprender de esta tendencia? Descubre estas y otras claves para triunfar en YouTube en este artículo de Think with Google.

