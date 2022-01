Contabilizan 4.400 muertes de migrantes en las rutas marítimas de la frontera sur durante 2021, el doble que el año anterior

La ONG Caminando Fronteras, especialista en el seguimiento de las migraciones irregulares en la frontera sur de Europa, cifra en 4.412 las vidas de migrantes que se ha cobrado el mar en 2021, más el doble que 2020, cuando constataron 2.170, según ha adelantado la organización a la Cadena SER.

La ruta de Senegal a Canarias se ha vuelto a revelar como la más mortífera (4.016), según este estudio que recaba testimonios de migrantes y de los familiares de desaparecidos. En su recuento hay víctimas mortales de 21 países. De ellas, más de 600 son mujeres y unos 200 menores de edad.

La portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha explicado que desde 2007 la ONG tiene dos teléfonos de alerta, uno para embarcaciones en peligro y otro para familiares que buscan a sus seres queridos.

Maleno ha considerado que en 2021 han sido más los migrantes muertos, pero estos 4.000 con seguridad "están muertos o desaparecidos". La portavoz de Caminando Fronteras ha reclamado "implicación" a las administraciones públicas para dar cifras "oficiales". A su juicio, no se proporcionan, e incluso se esconden, "porque nadie quiere declararse responsable".

Sobre el incremento de un 103% de fallecimientos en 2021 respecto a 2020, Maleno ha opinado que lo que los números dicen es "que alguien no ha hecho su trabajo en la defensa de la vida, lo ha hecho en el control migratorio, pero no de defensa de la vida. A veces hemos alertado de una embarcación de deriva, pero no ha habido coordinación para evitar naufragios. O naufragios porque el país no ha tenido medios y la patera ha volcado. Los responsables tienen que tomar las medidas para que no se repitan estas desgracias", ha destacado Maleno.