Bárbara Rey y Edmundo Arrocet, pillados de nuevo juntos por las calles de Málaga

Aunque Bigote Arrocet se ha encargado de desmentirla, parece que es evidente que existe una relación entre Bárbara Rey y él. Al menos eso demuestra los últimos pasos de la pareja en ciernes, coincidiendo con estos días especiales.

Según Viva la vida, Bárbara Rey y Bigote Arrocet han pasado la Nochevieja juntos en la casa de Marbella de la vedette.

Hasta allí se desplazó un equipo del programa, que cazó a la pareja saliendo junta y sonriente de un restaurante.

Preguntados por su relación más allá de la amistad, apenas quisieron hacer comentarios, salvo bromas por parte del humorista y ambigüedades por parte de la televisiva.

Sobre si habían pasado la noche juntos, Rey aseguraba entre bromas: "No me acuerdo. Yo es que, como bebo tanto, no me acuerdo de las cosas".