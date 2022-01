El drama del joven brasileño con la cara desfigurada por culpa de los fuegos artificiales

Las fiestas navideñas son, tradicionalmente, unas de las fechas del año en las que más pirotecnia se vende y se usa, como por desgracia saben bien los dueños de mascotas o las personas con alguna discapacidad.

Pero los fuegos artificiales no solo pueden ser molestos para algunos, sino que son también peligrosos para los que los usan. De ello puede dar fe Samuel Rodrigues, un joven brasileño cuya vida cambió para siempre por un accidente pirotécnico.

Tal y como recoge la BBC en un reportaje, Samuel tenía 19 años en 2012, cuando trabajaba en una empresa de iluminación. El 17 de noviembre de aquel año estaba trabajando en un festival de música en el estado de Goiás cuando sucedió lo peor.

Un fuego artificial le alcanzó de lleno en el rostro. "Tenía un agujero en la mayor parte de la cara", dice. "Cuando estaba terminando de quitar las protecciones en el escenario y preparándome para bajar, se dispararon los fuegos artificiales. No sé si fue automático o si había alguien detrás para controlarlo", dijo.

"Uno de esos fuegos artificiales me dio en la cara. En ese momento, no me di cuenta de que me habían alcanzado. El impacto fue como un puñetazo, me mareé un poco y me acosté con el pecho hacia abajo, en la estructura del escenario, para no caerme. Tuve un desmayo de milisegundos. Cuando levanté un poco la cabeza, vi estallar los fuegos artificiales cerca de mí y tuve la sensación de que uno me había golpeado", añade el joven recordando aquel día.

"Cuando desperté, estaba en el Hospital de Clínicas de la Universidad Federal de Goiás, en Goiânia. Me pusieron alfileres y placas en la cara. Debajo de los ojos perdí prácticamente todos los huesos. Me pusieron una malla de apoyo en el globo ocular. El trauma que tuve en la cara fue surrealista", añade.

El cirujano plástico que lo trató, Carlos Gustavo Neves, especialista en microcirugía reconstructiva, es muy descriptivo: "Perdió por completo el tejido de la piel en la región central de la cara, todo el labio superior, el músculo en esa región, parte del maxilar derecho y parte del maxilar izquierdo. También perdió todo el paladar duro y blando, por lo que quedó sin la separación entre boca y nariz, zona que quedaba como si fuera una sola cavidad".

Además, Samuel perdió la vista del ojo izquierdo y el 80% de la del derecho. Por su fuera poco, desde entonces respira por traqueotomía.

La primera vez que vio su rostro

El joven describe así el momento en el que vio por primera vez su rostro: "Ya sabía, por tocarme en esa región de la cara, que había perdido mucho, pero cuando me vi fue un shock. Fue un encuentro con la verdad. Fue molesto y muy triste ver un agujero en mi cara, pero creo que como esto pasó meses después del accidente, me sentí más preparado para afrontarlo".

Un año después del accidente empezó al proceso de reconstrucción facial. Se sometió a un autotrasplante de su propio cuerpo, en el que le extrajeron piel, tejido y músculo de uno de sus muslos, que fueron puestos en su rostro. También recibió un injerto óseo extraído de la pelvis para la reconstrucción facial. Después se sometió a un proceso de reconstrucción nasal y una lipoescultura del rostro.

Pero tras los daños físicos llegaron los psicológicos: "No todo el mundo sabe cómo lidiar con esto, por eso preferí esconderme". Hasta que las redes sociales, en concreto TikTok, le ayudaron a superarlo.

"Estaba viendo el dircto de un chico en TikTok, le pedí participar (en la transmisión) y él aceptó. Estaba sin máscara y me tomó por sorpresa, porque no sabía si iba a aceptar. Y fue la primera vez que expuse públicamente mi rostro. Fue un sentimiento liberador. Conté toda mi historia en ese vivo y pensé que habría juzgamientos o bromas sobre mi apariencia, pero eso no fue lo que pasó", dice.

"Comprendí que la gente se sentía mejor cuando les expliqué mi historia. Muchos se identifican de alguna manera. Mi historia puede ser un estímulo para quienes experimentan problemas emocionales, incluso puede ayudar a buscar ayuda", dice. Tras ello, creó su propio perfil de TikTok, donde tiene ya más de 72.000 seguidores.

Pese a la desgracia, la vida tiene otro color para Samuel. A principios de 2020, Samuel logró jubilarse. Hoy vive con su esposa, Karla Giovana, y su hijo de tres años en la casa que él mismo construyó.