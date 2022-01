Mazón lamenta la "falta de autocrítica" de Puig en su discurso de Fin de Año: "Tenemos una realidad bien distinta"

El 'popular', aunque ha señalado que "todo lo que ha dicho Puig está muy bien", ha remarcado que "lo más importante es de lo que se ha olvidado, porque hoy hay muchos valencianos que no pueden pagar el recibo de la luz, hay más pobreza y la brecha social cada vez es mayor en la Comunitat Valenciana".

Mazón, en un comunicado, ha asegurado que Puig "tampoco se ha acordado del colapso en la atención de los servicios sociales y de la gente que lo está sufriendo, así como del colapso tanto de sanitarios como de pacientes que lo están sufriendo en la sanidad pública como en la atención primaria".

El presidente del PPCV ha destacado que en este tiempo de pandemia "los valencianos, alicantinos y castellonenses han demostrado mucha fortaleza y una alta dosis de responsabilidad". "Hemos demostrado que somos una sociedad madura", ha celebrado.

En este sentido, ha enviado un mensaje de afecto a todas las familias que han perdido un ser querido por la Covid y de ánimo a los que ahora enfrentan a la enfermedad y a todos los sanitarios, que "cada día son un ejemplo para toda la sociedad por su esfuerzo y dedicación".

El dirigente 'popular' ha lamentado la "falta de autocrítica" en el discurso del Fin de Año del jefe del Consell y ha asegurado que en la Comunitat Valenciana "tenemos una realidad bien distinta de lo que ha relatado Puig".

"MUCHAS PALABRAS BONITAS PERO POCO CONTENIDO"

Mazón ha resumido la intervención de Puig en "muchas palabras bonitas pero poco contenido". "No responde a la realidad que se vive en la Comunitat Valenciana, en la que todavía hay mucha gente que no encuentra trabajo, muchos jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral y seguimos en parámetros de pobreza alarmante porque el problema es todo lo que no ha dicho y eso es lo que hace que la situación sea crítica", ha afirmado.

El presidente del PPCV ha criticado que el Consell "no ha dado respuestas efectivas a las empresas, al turismo, a los sanitarios y a los sectores productivos", que, ha augurado, "van a tardar mucho tiempo en recuperarse por la falta de ayudas, el incremento de los costes y el infierno fiscal al que están sometidos".

"No queremos un 'president' conformista, necesitamos dirigentes que no sean sumisos y que defiendan los intereses de los valencianos por encima de todo. Este discurso es una foto fija del presente pero sin esperanza de futuro", ha sostendido.

Al respecto, ha valorado que el PPCV "siempre ha estado dispuesto a llegar a acuerdos con el Consell": "Yo hace apenas unos días le ofrecí 5 ejes transversales fundamentales para la recuperación económica de la Comunitat Valenciana en los que podríamos trabajar conjuntamente".

"La sociedad valenciana necesita que demos un paso más y que todos juntos defendamos lo que es justo para esta Comunitat, la financiación que garantiza la educación, la sanidad y las políticas sociales, el agua que necesita esta tierra para que nuestra agricultura siga siendo competitiva y una bajada de impuestos que beneficie a los que más lo necesitan. Ahí podemos encontrarnos todos para poner las bases de un futuro con más empleo y más riqueza para nuestra tierra", ha apostillado.

Finalmente, ha animado a "ser optimistas porque el cambio está cerca, porque es posible abrir una nueva etapa en la Comunitat Valenciana con más esperanza e ilusión". "Con esta mano tendida y este proyecto de futuro, les deseo a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana un nuevo año lleno de felicidad pero sin bajar la guardia y con mucha responsabilidad", ha finalizado.