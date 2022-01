El Telediario convierte a Blanca Portillo en el año 2021 para despedirlo

El Telediario de TVE despidió este viernes el año y lo hizo de una manera especial: convirtiendo a una actriz, Blanca Portillo, en una representación corpórea del año 2021.

Tras intercambiar palabras con José Coronado, que el año pasado encarnó al año 2020, Blanca Portillo llegó al Teatro de la Comedia, llevada en taxi por otro actor de renombre: Antonio de la Torre.

Ya en el escenario, Blanca Portillo se presentó al público: "Si me comparo con 2020, he sido algo mejor; si me comparo con 2019, peor. A veces, la medida de las cosas la da situarse".

"En mis días dejasteis de vivir en eso que creíamos que sólo existía en las películas. Dejasteis de vivir en estado de alarma, aunque el miedo no se haya despegado de nuestra piel", dijo el año 2021 por boca de Portillo.

Portillo tuvo palabras para los sanitarios "a los que a veces no se trata como se merecen" y a aquellos países a los que no llega la vacuna: "Y aquí hay quien no quiere vacunarse", reflexionó.

La actriz repasó otros eventos del año, como la borrasca Filomena, que "tuvo su gracia y luego dejó de tenerla" o el asalto al Capitolio, protagonizado por "personajes que parecían sacados de una película de serie B".

También tuvo palabras para los afectados por el volcán de La Palma: "Ojalá estéis para apoyarles cuando las cámaras se marchen"; para el cambio climático: "Y no habéis hecho mucho porque lo veis como algo lejano. Si seguís así, cantaréis de verdad el This is the end" o para la política internacional y la inmigración: "De un final escrito huyeron miles de personas en Afganistán. Cómo debían de estar para agarrarse a un avión. La mitad de la Tierra querría vivir como vive la otra mitad. Querrían tener los problemas del primer mundo, por eso se agarraban a ese avión, por eso se lanzan al mar".

"Medio mundo anhela otra manera de vivir, y ese será otro de los problemas en los próximos años, la desigualdad, la justicia... Por eso no sé si es buena idea la carrera de los multimillonarios por viajar a otros planetas cuando en este queda tanto por hacer", reflexionó.

"Os llenáis de propósitos y su efectividad va cayendo con el tiempo. Nos ponemos una coraza que nos protege, pero que también nos vuelve inmunes contra el dolor. Si tuviera un poder, pediría el de la empatía. No te hace volar ni te hace invisible, pero te hace los días más llevaderos porque te hace ponerte en el lugar del otro", concluyó Blanca Portillo.